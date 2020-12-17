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​Диего Коста возобновил тренировки

17 Декабря 2020, 16:29,

Global Look Press

Нападающий «Атлетико» Диего Коста возобновил тренировки, о чём сообщила пресс-служба мадридского клуба в Twitter.

Травмы преследуют Косту вот уже два месяца. За этот период он провёл на поле только семнадцать минут в поединке чемпионата Испании против «Барселоны», когда команда минимально победита.

Всего в этом сезоне Диего Коста провёл за «Атлетико» только пять матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом – в игре с «Гранадой».

Ближайший матч «Атлетико» проведёт в субботу, девятнадцатого декабря. Соперником команды Диего Симеоне в поединке чемпионата Испании будет «Эльче».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Коста
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