Нападающий «Атлетико» Диего Коста возобновил тренировки, о чём сообщила пресс-служба мадридского клуба в Twitter.

Травмы преследуют Косту вот уже два месяца. За этот период он провёл на поле только семнадцать минут в поединке чемпионата Испании против «Барселоны», когда команда минимально победита.

Всего в этом сезоне Диего Коста провёл за «Атлетико» только пять матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом – в игре с «Гранадой».

Ближайший матч «Атлетико» проведёт в субботу, девятнадцатого декабря. Соперником команды Диего Симеоне в поединке чемпионата Испании будет «Эльче».