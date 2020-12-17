​Состоялась жеребьёвка полуфиналов Суперкубка Испании

Суперкубок Испании с недавних пор разыгрывается в формате финала четырёх. Королевская испанская федерация футбола отчиталась о результатах жеребьёвки полуфиналов.

В первом полуфинале 13 января в Кордобе сыграют «Реал Сосьедад» и «Барселона». Второй полуфинал пройдёт на следующий день в Малаге, отношения выяснят «Реал» и «Атлетик».

Победители полуфинальных дуэлей сразятся за трофей в финале в Севилье.

Впервые финал четырёх при розыгрыше Суперкубка Испании был применён в прошлом году, когда турнир проходил в Саудовской Аравии. Победителем стал «Реал», обыгравший «Атлетико» в решающей битве по пенальти.