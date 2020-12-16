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Депай: «Барселона»? Многие клубы проявляют заинтересованность во мне»

16 Декабря 2020, 16:36,

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Форвард «Лиона» Мемфис Депай ответил на вопрос о своем будущем.

«Если честно, то я выступаю в отличной команде. Я не могу сказать, что будет дальше, но точно знаю, что являюсь капитаном клуба, самое главное для меня – это выигрывать матчи и много работать. Если я буду много думать о будущем, то могу потерять концентрацию. На данный момент я полностью сосредоточен на выступлениях за «Лион».

«Барселона»? Я не могу ничего сказать, многие клубы проявляют заинтересованность во мне, но сейчас я в «Лионе», - цитирует голландского футболиста L’Équipe.

Контракт Депая с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лион, Мемфис Депай
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