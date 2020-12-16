Бензема: «Мы мало работаем, главное - это голова, менталитет и здоровье»

Французский форвард Карим Бензема высказался о нынешней форме мадридского «Реала» после уверенной победы над «Атлетиком» (3:1) в рамках чемпионата Испании.

«В команде все отлично в физическом плане. У нас много футболистов, мы мало работаем, ведь много матчей. Игроки хорошо отдыхают, это важно для нас. Самое главное - это голова и менталитет, а также здоровье», - приводит слова нападающего издание Sport.es.

После 13 туров Примеры «королевский» клуб набрал 26 очков и занимает третье место в таблице. Следующий поединок подопечные Зинедина Зидана проведут на выезде против «Эйбара».