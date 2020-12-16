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Бензема: «Мы мало работаем, главное - это голова, менталитет и здоровье»

16 Декабря 2020, 08:50,

Global Look Press

Французский форвард Карим Бензема высказался о нынешней форме мадридского «Реала» после уверенной победы над «Атлетиком» (3:1) в рамках чемпионата Испании.

«В команде все отлично в физическом плане. У нас много футболистов, мы мало работаем, ведь много матчей. Игроки хорошо отдыхают, это важно для нас. Самое главное - это голова и менталитет, а также здоровье», - приводит слова нападающего издание Sport.es.

После 13 туров Примеры «королевский» клуб набрал 26 очков и занимает третье место в таблице. Следующий поединок подопечные Зинедина Зидана проведут на выезде против «Эйбара».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карим Бензема
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Комментарии (1)
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0
Артур Измаилов
16 Декабря 2020, 10:45

админы где послематевый обзор?

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