Бензема: «Мы мало работаем, главное - это голова, менталитет и здоровье»

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16 Декабря 2020, 08:50,
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Французский форвард Карим Бензема высказался о нынешней форме мадридского «Реала» после уверенной победы над «Атлетиком» (3:1) в рамках чемпионата Испании.
«В команде все отлично в физическом плане. У нас много футболистов, мы мало работаем, ведь много матчей. Игроки хорошо отдыхают, это важно для нас. Самое главное - это голова и менталитет, а также здоровье», - приводит слова нападающего издание Sport.es.
После 13 туров Примеры «королевский» клуб набрал 26 очков и занимает третье место в таблице. Следующий поединок подопечные Зинедина Зидана проведут на выезде против «Эйбара».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Карим Бензема
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