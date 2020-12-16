Агент: «Торрейра не планирует покидать «Атлетико», процесс адаптации только заканчивается»

Представитель полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейра, выступающего за «Атлетико», Пабло Бетанкур опроверг слухи о том, что его клиент в январе покинет мадридский клуб.

«Лукас спокоен и счастлив, он не планирует покидать «Атлетико» зимой. Процесс адаптации только заканчивается», - цитирует Бетанкура журналист Джанлука Ди Марцио.

Арендное соглашение между «Арсеналом» и «Атлетико» будет действительно до 30 июня 2021 года, в нем предусмотрено право выкупа футболиста.

Торрейра в нынешнем сезоне успел принять в девяти матчах мадридского клуба во всех турнирах и отметился одним забитым голом.