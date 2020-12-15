Рамос и «Реал» по-прежнему не могут достичь соглашения о продлении контракта

Будущее защитника «Реала» Серхио Рамоса в мадридском клубе по-прежнему находится под вопросом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, испанский футболист хотел бы остаться в клубе, но соглашения о продлении контракта по-прежнему достигнуто не было. Рамос хочет остаться в клубе еще минимум на два года, переговоры продолжаются.

Контракт 34-летнего защитника с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Рамос сыграл двенадцать матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

«Реал» имеет в своем активе 23 очка после 12 туров и занимает третье место в чемпионате Испании.