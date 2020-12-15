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Фати начал восстановление после операции на колене

15 Декабря 2020, 20:38,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати начал восстановление после операции на мениске левого колена.

«Я уже начал восстановление. Очень счастлив, что всё складывается хорошо, надеюсь, что вернусь как можно скорее. Но главное для меня – это выздоровление», - цитирует Фати пресс-служба «Барселоны».

Отмечается, что Фати должен вернуться в строй в марте.

18-летний испанец сыграл десять матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт молодого дарования с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Ансу Фати
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