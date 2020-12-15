Куман: «Нам нужно выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пообщался с прессой перед матчем против «Реал Сосьедада» в чемпионате Испании.

«Реал Сосьедад» - хорошая команда. Они играют одним составом уже несколько лет. Мне нравится их футбол. Я понимаю, что нам нужно сыграть уверенно и много владеть мячом, чтобы доставить им проблем. Думаю, что мы увидим открытый матч, в прошлом сезоне было так.

Мы не можем быть довольны своими выступлениями в чемпионате на данный момент. Мы понимаем свою ситуацию, нам нужно выиграть все оставшиеся матчи, чтобы стать чемпионом», - цитирует Кумана Marca.

Матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 16 декабря.