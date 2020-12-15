Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман: «Нам нужно выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате»

15 Декабря 2020, 20:15,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пообщался с прессой перед матчем против «Реал Сосьедада» в чемпионате Испании.

«Реал Сосьедад» - хорошая команда. Они играют одним составом уже несколько лет. Мне нравится их футбол. Я понимаю, что нам нужно сыграть уверенно и много владеть мячом, чтобы доставить им проблем. Думаю, что мы увидим открытый матч, в прошлом сезоне было так.

Мы не можем быть довольны своими выступлениями в чемпионате на данный момент. Мы понимаем свою ситуацию, нам нужно выиграть все оставшиеся матчи, чтобы стать чемпионом», - цитирует Кумана Marca.

Матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 16 декабря.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Реал Сосьедад, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола