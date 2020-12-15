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«ПСЖ» попросил клубные магазины быть готовыми к подписанию Месси

15 Декабря 2020, 17:22,

Евро-Футбол.Ру

«ПСЖ» уведомил свои клубные магазины о том, что они должны быть готовыми к подписанию Лионеля Месси. Об этом для Football Transfers сообщил журналист Робин Бернер, который также пишет и для других известных изданий. Трансфер Месси в «ПСЖ», если он состоится, повлечёт за собой серьёзный интерес к футболкам звёздного аргентинца.  

Напомним, Лионель Месси изъявлял желание сменить клубную прописку ещё прошлым летом, но тогдашнее руководство «Барселоны» во главе с Хосепом Бартомеу не пошло форварду навстречу. Действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси
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