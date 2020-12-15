«ПСЖ» попросил клубные магазины быть готовыми к подписанию Месси

«ПСЖ» уведомил свои клубные магазины о том, что они должны быть готовыми к подписанию Лионеля Месси. Об этом для Football Transfers сообщил журналист Робин Бернер, который также пишет и для других известных изданий. Трансфер Месси в «ПСЖ», если он состоится, повлечёт за собой серьёзный интерес к футболкам звёздного аргентинца.

Напомним, Лионель Месси изъявлял желание сменить клубную прописку ещё прошлым летом, но тогдашнее руководство «Барселоны» во главе с Хосепом Бартомеу не пошло форварду навстречу. Действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца текущего сезона.