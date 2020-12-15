​Посетители «Евро-Футбол.Ру» назвали четвертьфиналистов Лиги чемпионов

В понедельник в Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» устроило опрос среди своих посетителей в социальных сетях, попросив назвать победителей в каждой паре.

Наши пользователи не сомневаются, что «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Бавария» пройдут гладбахскую «Боруссию», «Порту» и «Лацио» соответственно. Чуть менее убедительно победителями в своих парах по итогам опроса называны дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль» и «Реал».

В паре «Челси» - «Атлетико» голосование получилось упорным – преимущество «матрасиков» минимальное. Что касается главной битвы 1/8 финала, то здесь «ПСЖ» получил перевес над «Барселоной».