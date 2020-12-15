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Савиола: «Хави наберётся опыта и возглавит «Барселону»

15 Декабря 2020, 12:33,

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Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Хавьер Савиола рассказал, кто, по его мнению, возглавит команду в будущем.

«Думаю, что Хави займет место главного тренера «Барселоны». У него ДНК этого клуба. Сейчас Хави готовится к этому, набирается опыта. Он наверняка вернется на «Камп Ноу». Осталось дождаться этого момента», - передает слова аргентинца издание Sport.es.

В настоящий момент пост рулевого «сине-гранатовых» занимает голландец Рональд Куман.

«Барселона» неудачно стартовала в новом сезоне чемпионата Испании, потерпев четыре поражения в 11 матчах. Команда набрала 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Хави Эрнандес, Хавьер Савиола
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Комментарии (2)
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snk6565
15 Декабря 2020, 12:56

Мне кажется, проблемы Барсы не в фигуре тренера, а в отсутствии возможности, как ранее, скупать всех и вся...а предыдущие покупки, которые явно переоценили свой статус, не дают команде развиваться...я даже допускаю, что к концу сезона, предложения Барсы перестанут быть приоритетными для топовых игроков

0
San13
15 Декабря 2020, 14:48

Проблемы у Барсы как раз и стали возникать после массовых закупок всяким переоцененным шлаком.
Не так давно были игры где выходили 11 кантерано на поле и усиления команды происходили точечно и обдумано.
Сейчас же хаос какой то во всех аспектах команды. Прошлое руководство умело только зарабатывать, но не умело тратить.
Надеюсь вернется Лапорта и вернет Барсу в нужное русло с профессионалами в руководстве.

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