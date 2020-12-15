Савиола: «Хави наберётся опыта и возглавит «Барселону»

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Хавьер Савиола рассказал, кто, по его мнению, возглавит команду в будущем.

«Думаю, что Хави займет место главного тренера «Барселоны». У него ДНК этого клуба. Сейчас Хави готовится к этому, набирается опыта. Он наверняка вернется на «Камп Ноу». Осталось дождаться этого момента», - передает слова аргентинца издание Sport.es.

В настоящий момент пост рулевого «сине-гранатовых» занимает голландец Рональд Куман.

«Барселона» неудачно стартовала в новом сезоне чемпионата Испании, потерпев четыре поражения в 11 матчах. Команда набрала 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.