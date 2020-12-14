Месси отреагировал на включение в сборную лучших игроков в истории

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14 Декабря 2020, 23:51,
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на своё включение в символическую сборную лучших игроков в истории по версии France Football.
«Для меня большая честь оказаться в сборной лучших игроков в истории. Хочу поблагодарить тех, кто выбрал меня, а также поздравить всех включённых футболистов и всех номинантов. В этом списке есть настоящие явления», - написал Месси в Instagram.
Добавим, что Лионель Месси находится на последнем сезоне своего действующего контракта с «Барселоной». Летом аргентинец хотел сменить клуб, однако прежнее руководство во главе с Хосепом Бартомеу не пошло игроку навстречу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
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