Месси отреагировал на включение в сборную лучших игроков в истории

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на своё включение в символическую сборную лучших игроков в истории по версии France Football.

«Для меня большая честь оказаться в сборной лучших игроков в истории. Хочу поблагодарить тех, кто выбрал меня, а также поздравить всех включённых футболистов и всех номинантов. В этом списке есть настоящие явления», - написал Месси в Instagram.

Добавим, что Лионель Месси находится на последнем сезоне своего действующего контракта с «Барселоной». Летом аргентинец хотел сменить клуб, однако прежнее руководство во главе с Хосепом Бартомеу не пошло игроку навстречу.