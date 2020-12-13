Лапорта: «Хави точно возглавит «Барселону»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что главный тренер «Аль-Садда» Хави в будущем возглавит каталонский клуб.

«Хави точно возглавит «Барселону». Это вопрос времени. У меня очень хорошие отношения с ним, я точно знаю, что он очень хочет тренировать каталонский клуб. Есть игроки, которые хотят дистанцироваться от футбола после завершения карьеры, но Хави не входит в их число», - цитирует Лапорта Ara.cat.

Напомним, что Хави является воспитанником «Барселоны», за которую он в общей сложности сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 184 голевые передачи, выиграв огромное количество трофеев с клубом.