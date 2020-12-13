Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Лапорта: «Мои отношения с Месси основаны на доверии, но сейчас Лео подавлен»

13 Декабря 2020, 18:14,

Depositphotos

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с нападающим «каталонцев» Лионелем Месси.

«Мои отношения с Лео основаны на доверии. Он всегда мне говорит: «Ты сделал для меня всё, что обещал». Но я не могу сделать ему предложение, мне нужно стать для этого президентом. Если я сделаю ему предложение, то выполню всё то, что будет в контракте. Сейчас он подавлен, потому что был обманут. Бартомеу уже нет, но Месси всё ещё зол. Мы хотим вновь видеть улыбающегося Месси, если он дождется предложения нового президента, надеюсь, что моего, то он снова улыбнется», - цитирует Лапорту Ara.cat.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
13 Декабря 2020, 20:10

Прежнего Месси уже не будет, он не тот что раньше. Нужна кардинальная смена климата для Барсы и для гнома тоже.....

0
779
13 Декабря 2020, 19:50

Скорее бы уже пришёл человек и настроил климат в Барсе.
И вернул нам прежнего Мессии хотя бы ещё на пару сезонов.

1
San13
13 Декабря 2020, 19:37

Даже судя по заявлениям, Лапортыч лучший кандидат на эту должность. Тоже конечно пиарится на Месси, но более деликатно чем его конкуренты. Он не пустозвон, знает команду, ну или то что осталось от его проекта. В общем если его не выберут, будут полные кретины.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола