Лапорта: «Мои отношения с Месси основаны на доверии, но сейчас Лео подавлен»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с нападающим «каталонцев» Лионелем Месси.

«Мои отношения с Лео основаны на доверии. Он всегда мне говорит: «Ты сделал для меня всё, что обещал». Но я не могу сделать ему предложение, мне нужно стать для этого президентом. Если я сделаю ему предложение, то выполню всё то, что будет в контракте. Сейчас он подавлен, потому что был обманут. Бартомеу уже нет, но Месси всё ещё зол. Мы хотим вновь видеть улыбающегося Месси, если он дождется предложения нового президента, надеюсь, что моего, то он снова улыбнется», - цитирует Лапорту Ara.cat.