Лапорта: «Мои отношения с Месси основаны на доверии, но сейчас Лео подавлен»

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13 Декабря 2020, 18:14,
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Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с нападающим «каталонцев» Лионелем Месси.
«Мои отношения с Лео основаны на доверии. Он всегда мне говорит: «Ты сделал для меня всё, что обещал». Но я не могу сделать ему предложение, мне нужно стать для этого президентом. Если я сделаю ему предложение, то выполню всё то, что будет в контракте. Сейчас он подавлен, потому что был обманут. Бартомеу уже нет, но Месси всё ещё зол. Мы хотим вновь видеть улыбающегося Месси, если он дождется предложения нового президента, надеюсь, что моего, то он снова улыбнется», - цитирует Лапорту Ara.cat.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
Прежнего Месси уже не будет, он не тот что раньше. Нужна кардинальная смена климата для Барсы и для гнома тоже.....
Скорее бы уже пришёл человек и настроил климат в Барсе.
И вернул нам прежнего Мессии хотя бы ещё на пару сезонов.
Даже судя по заявлениям, Лапортыч лучший кандидат на эту должность. Тоже конечно пиарится на Месси, но более деликатно чем его конкуренты. Он не пустозвон, знает команду, ну или то что осталось от его проекта. В общем если его не выберут, будут полные кретины.