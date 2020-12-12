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«Севилья» обыграла «Хетафе», ни разу не пробив в створ

12 Декабря 2020, 20:13,


«Хетафе» играл против «Севильи» в 12-м туре чемпионата Испании. Гости захватили инициативу с первых минут и почти втрое чаще контролировали мяч, что, впрочем, не привело к ударам в створ ворот соперника. Моментов было слишком мало, можно вспомнить разве что удар Хоана Хордана в перекладину и вынос мяча Жюлем Кунде с ленточки после ряда рикошетов. Всё решила непонятная игра Хавьера Этчейты, который головой переправил мяч в свои ворота после навеса Сусо.

«Севилья» победила 1:0 и вышла на пятое место.

Протокол игры  
Хетафе 0:1 Севилья
    81' Этчейта Хавьер (0:1)
Сория Давид Ньом Аллан Кабако Эрик   90' (Портильо Франсиско (   90') Этчейта Хавьер Оливера Матиас Максимович Неманья   87' (Палаверса Анте (   87') Тимор Давид Арамбарри Мауро   36'   90' (Мальехо Виктор (   90') Кукурелья Марк Унал Энес   83'   83' (Анхель Луис (   83') Эрнандес Хуан
Запасные: Нолан Райан Диаби Абдулай Дамиан Суарес Яньес Рубен
Буну Яссин Видаль Алеш   51' Кунде Жюль Карлос Диего Сантос   45' Акунья Маркос Хордан Хоан Фернандо Режес Ракитич Иван   40'   65' (Торрес Оливер (   65') Сусо Хесус   84' (Гудель Неманья (   84') Эн-Несири Юссеф   84' (Оскар Родригес (   84') Окампос Лукас   75' (Де Йонг Люк (   75')
Запасные: Фернандес Карлос Идрисси Уссама Диас Хавьер Васкес Франко Рекик Карим Ньяньон Жорис Серхи Гомес Пастор Альфонсо
12 декабря. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Хетафе
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