«Севилья» обыграла «Хетафе», ни разу не пробив в створ

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12 Декабря 2020, 20:13,
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«Хетафе» играл против «Севильи» в 12-м туре чемпионата Испании. Гости захватили инициативу с первых минут и почти втрое чаще контролировали мяч, что, впрочем, не привело к ударам в створ ворот соперника. Моментов было слишком мало, можно вспомнить разве что удар Хоана Хордана в перекладину и вынос мяча Жюлем Кунде с ленточки после ряда рикошетов. Всё решила непонятная игра Хавьера Этчейты, который головой переправил мяч в свои ворота после навеса Сусо.
«Севилья» победила 1:0 и вышла на пятое место.
Протокол игры
|81' Этчейта Хавьер (0:1)
Сория Давид • Ньом Аллан • Кабако Эрик 90' ( Портильо Франсиско ( 90') • Этчейта Хавьер • Оливера Матиас • Максимович Неманья 87' ( Палаверса Анте ( 87') • Тимор Давид • Арамбарри Мауро 36' 90' ( Мальехо Виктор ( 90') • Кукурелья Марк • Унал Энес 83' 83' ( Анхель Луис ( 83') • Эрнандес Хуан
Запасные: Нолан Райан • Диаби Абдулай • Дамиан Суарес • Яньес Рубен
Буну Яссин • Видаль Алеш • 51'Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • 45'Акунья Маркос • Хордан Хоан • Фернандо Режес • Ракитич Иван 40' 65' ( Торрес Оливер ( 65') • Сусо Хесус 84' ( Гудель Неманья ( 84') • Эн-Несири Юссеф 84' ( Оскар Родригес ( 84') • Окампос Лукас 75' ( Де Йонг Люк ( 75')
Запасные: Фернандес Карлос • Идрисси Уссама • Диас Хавьер • Васкес Франко • Рекик Карим • Ньяньон Жорис • Серхи Гомес • Пастор Альфонсо
12 декабря. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Хетафе