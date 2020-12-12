«Севилья» обыграла «Хетафе», ни разу не пробив в створ

«Хетафе» играл против «Севильи» в 12-м туре чемпионата Испании. Гости захватили инициативу с первых минут и почти втрое чаще контролировали мяч, что, впрочем, не привело к ударам в створ ворот соперника. Моментов было слишком мало, можно вспомнить разве что удар Хоана Хордана в перекладину и вынос мяча Жюлем Кунде с ленточки после ряда рикошетов. Всё решила непонятная игра Хавьера Этчейты, который головой переправил мяч в свои ворота после навеса Сусо.

«Севилья» победила 1:0 и вышла на пятое место.