Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Черышев помог «Валенсии» сыграть вничью с «Атлетиком»

12 Декабря 2020, 17:56,

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Середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Атлетик» провели результативный матч 12-го тура чемпионата Испании. Баски точнее били по воротам, подали десяток угловых, но проиграли первый тайм, пропусти с пенальти. «Атлетик» после перерыва отыгрался, а в концовке даже повел в счете, но «Валенсия» сразу восстановила равенство на табло - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 60-й минуте. Сегодняшние соперники входят в шестерку команд, которые набрали 14 очков.

Протокол игры  
Валенсия 2:2 Атлетик Б
(1:0) Солер Карлос 26'    
    55' Вильялибре Асьер (1:1)
    80' Гарсия Рауль (1:2)
(2:2) Вальехо Ману 83'    
Хауме Доменек Васс Даниэль   71' (Джейсон (   71') Габриэль Паулиста Дьякаби Муктар Лато Тони Муса Юнус   60' (Черышев Денис (   60') Солер Карлос Рачич Урош Гуэдеш Гонсалу   71' (Корреа Тьерри (   71') Вальехо Ману Макси Гомес   36'
Запасные: Риверо Кристиан Собрино Рубен Мангала Эльяким Санчес Алехандро Эскьердо Висенте
Унай Симон Капа Андер   68' (Де Маркос Оскар (   68') Йерай Альварес   82' Иньиго Мартинес Юри Берчиче Гарсия Дани   62' Весга Микель   31'   46' (Лопес Унаи (   46'   73') Уильямс Иньяки Муньяин Икер   84' (Нуньес Унай (   84') Беренгер Алекс   84' Вильялибре Асьер   78' (Гарсия Рауль (   78')
Запасные: Венседор Унай Морсильо Хон Кордоба Иньиго Эскьета Хокин Сансет Ойян Баленсиага Микель Лекуе Иньиго Кодро Кенан
12 декабря. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Атлетик Бильбао, Денис Черышев
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