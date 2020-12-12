Черышев помог «Валенсии» сыграть вничью с «Атлетиком»

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12 Декабря 2020, 17:56,
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Середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Атлетик» провели результативный матч 12-го тура чемпионата Испании. Баски точнее били по воротам, подали десяток угловых, но проиграли первый тайм, пропусти с пенальти. «Атлетик» после перерыва отыгрался, а в концовке даже повел в счете, но «Валенсия» сразу восстановила равенство на табло - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 60-й минуте. Сегодняшние соперники входят в шестерку команд, которые набрали 14 очков.
Протокол игры
|(1:0) Солер Карлос 26'
|55' Вильялибре Асьер (1:1)
|80' Гарсия Рауль (1:2)
|(2:2) Вальехо Ману 83'
Хауме Доменек • Васс Даниэль 71' ( Джейсон ( 71') • Габриэль Паулиста • Дьякаби Муктар • Лато Тони • Муса Юнус 60' ( Черышев Денис ( 60') • Солер Карлос • Рачич Урош • Гуэдеш Гонсалу 71' ( Корреа Тьерри ( 71') • Вальехо Ману • Макси Гомес 36'
Запасные: Риверо Кристиан • Собрино Рубен • Мангала Эльяким • Санчес Алехандро • Эскьердо Висенте
Унай Симон • Капа Андер 68' ( Де Маркос Оскар ( 68') • Йерай Альварес • 82'Иньиго Мартинес • Юри Берчиче • Гарсия Дани • 62'Весга Микель 31' 46' ( Лопес Унаи ( 46' ) • 73'Уильямс Иньяки • Муньяин Икер 84' ( Нуньес Унай ( 84') • Беренгер Алекс • 84'Вильялибре Асьер 78' ( Гарсия Рауль ( 78')
Запасные: Венседор Унай • Морсильо Хон • Кордоба Иньиго • Эскьета Хокин • Сансет Ойян • Баленсиага Микель • Лекуе Иньиго • Кодро Кенан
12 декабря. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Атлетик Бильбао, Денис Черышев