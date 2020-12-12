Черышев помог «Валенсии» сыграть вничью с «Атлетиком»

Середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Атлетик» провели результативный матч 12-го тура чемпионата Испании. Баски точнее били по воротам, подали десяток угловых, но проиграли первый тайм, пропусти с пенальти. «Атлетик» после перерыва отыгрался, а в концовке даже повел в счете, но «Валенсия» сразу восстановила равенство на табло - 2:2. Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 60-й минуте. Сегодняшние соперники входят в шестерку команд, которые набрали 14 очков.