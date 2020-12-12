Зидан заявил, что рассчитывает на Иско и Марсело

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о защитнике Марсело и полузащитнике Иско.

«Я всегда буду доверять этим футболистам. Последнее время они мало играют, но на тренировках работают с полной самоотдачей.

Знаю, что они получают мало игровой практики в последних встречах, но реальность такова. В «Реале» много игроков, из-за чего сложно выбирать состав на матч», - цитирует французского тренера издание Tribal Football.

Ранее СМИ сообщали, что Иско может продолжить карьеру в «Севилье». Марсело сватали в «Интер» и «Ювентус», однако клубы отказались от игрока из-за высоких требований по зарплате.