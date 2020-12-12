Зидан назвал Симеоне фантастическим

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем с «матрасниками».

«У каждого из тренеров есть свой подход. Я, например, не могу быть другим человеком, более того, когда я учился на курсах, чтобы стать тренером, мне всегда повторяли, что я должен оставаться собой. Это правильно, потому что у каждого есть свои недостатки и сильные качества. Могу вам точно сказать, что Симеоне является фантастическим тренером, он всегда остается самим собой», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится сегодня, 12 декабря.