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Зидан назвал Симеоне фантастическим

12 Декабря 2020, 00:43,

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем с «матрасниками».

«У каждого из тренеров есть свой подход. Я, например, не могу быть другим человеком, более того, когда я учился на курсах, чтобы стать тренером, мне всегда повторяли, что я должен оставаться собой. Это правильно, потому что у каждого есть свои недостатки и сильные качества. Могу вам точно сказать, что Симеоне является фантастическим тренером, он всегда остается самим собой», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится сегодня, 12 декабря.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зинедин Зидан, Диего Симеоне
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