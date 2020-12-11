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Льоренте поделился воспоминаниями об уходе из «Реала»

11 Декабря 2020, 23:51,

Global Look Press

Нападающий «Атлетико» Маркос Льоренте вспомнил об уходе из мадридского «Реала».

«Было очевидно, что мне пора уходить из клуба. Когда поступило предложение от «Атлетико», то я даже не колебался. Сейчас у меня всё идёт хорошо, я бы сказал, что очень хорошо. Я рад этому. Когда футболист получает игровое время, то он растёт и становится лучше.

Смена позиции? Если бы вы сказал мне год назад, что я буду играть в нападении, то я бы ответил, что вы сумасшедший. Я был полузащитником всю жизнь, много работал в обороне. Тренер однажды сказал мне, что поднимет меня выше, потому что там я могу приносить больше пользы команде», - цитирует Льоренте As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Маркос Льоренте
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