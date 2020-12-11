Льоренте поделился воспоминаниями об уходе из «Реала»

Нападающий «Атлетико» Маркос Льоренте вспомнил об уходе из мадридского «Реала».

«Было очевидно, что мне пора уходить из клуба. Когда поступило предложение от «Атлетико», то я даже не колебался. Сейчас у меня всё идёт хорошо, я бы сказал, что очень хорошо. Я рад этому. Когда футболист получает игровое время, то он растёт и становится лучше.

Смена позиции? Если бы вы сказал мне год назад, что я буду играть в нападении, то я бы ответил, что вы сумасшедший. Я был полузащитником всю жизнь, много работал в обороне. Тренер однажды сказал мне, что поднимет меня выше, потому что там я могу приносить больше пользы команде», - цитирует Льоренте As.