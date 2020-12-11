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Унсуэ: «Месси требует максимума от всех окружающих»

11 Декабря 2020, 22:28,

Global Look Press

Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ высказался о наставнике каталонцев Рональде Кумане.

«Я думаю, что у Кумана сильный тренерский штаб и хорошая команда, лидером которой является Лионель Месси. Что касается Лео, то я удивлён его решением покинуть клуб, у него должны быть очень и очень важные причины на это.

Месси требует от себя многого, он хочет оставаться лучшим, но Лео требует максимума и от всех окружающих, будь то товарищи по команде, физиотерапевт или тренер. Это вводит многих в состояние стресса», - цитирует Унсуэ As.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хуан Карлос Унсуэ
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