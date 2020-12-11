Коке – о матче с «Реалом»: «Дерби без болельщиков – это странный опыт»

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от матча против мадридского «Атлетико».

«Это будет захватывающая игра. День матча с «Реалом» все всегда отмечают в календаре. Мы подойдем к этой игре с энтузиазмом. Надеюсь, что нам удастся выиграть.

Дерби – это всегда дерби, независимо от того, на какой позиции находятся команды. Это будет первое дерби, на котором не будут присутствовать фанаты, странный опыт для нас, но нужно адаптироваться.

Мое первое дерби? Я уже и не помню, их было так много…» - цитирует Коке As.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 12 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.