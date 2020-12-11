Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Коке: «Возможно, Суарес убедит Месси перейти в «Атлетико»

11 Декабря 2020, 18:44,

Global Look Press

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался по поводу нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси в «Атлетико»? Это сложно. Лео сделал карьеру в «Барселоне», ему будет сложно оттуда выбраться. Но почему бы ему не перейти к нам? Иногда мы спрашиваем себя, как бы мы убедили Месси стать игроком «Атлетико».

С экономической точки зрения это сложно, потому что здесь он не сможет получать такую же зарплату. Возможно, Суарес сможет убедить Месси. У нас отличная команда, потрясающие футболисты. Надеюсь, в этом сезоне мы хорошо выступим в Лиге чемпионов», - приводит слова Коке Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Лионель Месси, Коке
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола