​Коке: «Возможно, Суарес убедит Месси перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался по поводу нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси в «Атлетико»? Это сложно. Лео сделал карьеру в «Барселоне», ему будет сложно оттуда выбраться. Но почему бы ему не перейти к нам? Иногда мы спрашиваем себя, как бы мы убедили Месси стать игроком «Атлетико».

С экономической точки зрения это сложно, потому что здесь он не сможет получать такую же зарплату. Возможно, Суарес сможет убедить Месси. У нас отличная команда, потрясающие футболисты. Надеюсь, в этом сезоне мы хорошо выступим в Лиге чемпионов», - приводит слова Коке Goal.com.