Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Барселона» может подписать Габигола

11 Декабря 2020, 10:43,

Instagram

Бразильский форвард Габигол, выступающий у себя на родине за «Фламенго», может вернуться в Европу. В зимнее трансферное окно подписать 24-летнего футболиста может каталонская «Барселона», рапортует TNT Sports.

Согласно информации источника, нападающий уже решил, что покинет клуб, остается лишь выбрать, где продолжить карьеру.

В Европе Габигол известен по выступлениям за миланский «Интер» и лиссабонскую «Бенфику». В составе сборной Бразилии форвард сыграл пять матчей и забил два гола.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии нападающий провел 11 поединков, отметившись пятью забитыми мячами (два - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Габигол
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола