«Барселона» может подписать Габигола

Бразильский форвард Габигол, выступающий у себя на родине за «Фламенго», может вернуться в Европу. В зимнее трансферное окно подписать 24-летнего футболиста может каталонская «Барселона», рапортует TNT Sports.

Согласно информации источника, нападающий уже решил, что покинет клуб, остается лишь выбрать, где продолжить карьеру.

В Европе Габигол известен по выступлениям за миланский «Интер» и лиссабонскую «Бенфику». В составе сборной Бразилии форвард сыграл пять матчей и забил два гола.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии нападающий провел 11 поединков, отметившись пятью забитыми мячами (два - с пенальти).