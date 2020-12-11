«Барселона» может подписать Габигола

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11 Декабря 2020, 10:43,
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Бразильский форвард Габигол, выступающий у себя на родине за «Фламенго», может вернуться в Европу. В зимнее трансферное окно подписать 24-летнего футболиста может каталонская «Барселона», рапортует TNT Sports.
Согласно информации источника, нападающий уже решил, что покинет клуб, остается лишь выбрать, где продолжить карьеру.
В Европе Габигол известен по выступлениям за миланский «Интер» и лиссабонскую «Бенфику». В составе сборной Бразилии форвард сыграл пять матчей и забил два гола.
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии нападающий провел 11 поединков, отметившись пятью забитыми мячами (два - с пенальти).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Габигол