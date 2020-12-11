Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кафу: «ПСЖ» с Месси станет практически непобедимым»

11 Декабря 2020, 10:16,

Global Look Press

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о возможном уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Если бы Лионель стал игроком «ПСЖ», он с Неймаром и Килианом Мбаппе составил прекрасное атакующее трио. Парижский клуб стал бы огромной проблемой для других команд. Месси - настоящий феномен. С ним «ПСЖ» стал бы практически непобедимым», - приводит слова бразильца издание L'Equipe.

Действующий трудовой договор 33-летнего нападающего с каталонским грандом истекает летом 2021-го года. Ранее сообщалось, что Месси хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Кафу
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола