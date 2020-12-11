Кафу: «ПСЖ» с Месси станет практически непобедимым»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о возможном уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Если бы Лионель стал игроком «ПСЖ», он с Неймаром и Килианом Мбаппе составил прекрасное атакующее трио. Парижский клуб стал бы огромной проблемой для других команд. Месси - настоящий феномен. С ним «ПСЖ» стал бы практически непобедимым», - приводит слова бразильца издание L'Equipe.

Действующий трудовой договор 33-летнего нападающего с каталонским грандом истекает летом 2021-го года. Ранее сообщалось, что Месси хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити».