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Черышев приступил к тренировкам, переболев коронавирусом

10 Декабря 2020, 20:23,

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Российский футболист «Валенсии» Денис Черышев вернулся в общую группу игроков «летучих мышей», переболев коронавирусом. 29-летний полузащитник готовится к матчу 13-го тура против «Атлетика», который состоится в субботу. Из-за COVID-19 Черышев пропустил два матча испанской Примеры против «Атлетико» и «Эйбара». Первый игроки «Валенсии» провели неудачно (0:1), во втором довольствовались нулевой ничьей. Команда Черышева находится на 13-й строчке  в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков. Россиянин в этом сезоне провел всего пять матчей за клуб и записал на свой счет один ассист.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев
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