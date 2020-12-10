Черышев приступил к тренировкам, переболев коронавирусом

Российский футболист «Валенсии» Денис Черышев вернулся в общую группу игроков «летучих мышей», переболев коронавирусом. 29-летний полузащитник готовится к матчу 13-го тура против «Атлетика», который состоится в субботу. Из-за COVID-19 Черышев пропустил два матча испанской Примеры против «Атлетико» и «Эйбара». Первый игроки «Валенсии» провели неудачно (0:1), во втором довольствовались нулевой ничьей. Команда Черышева находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков. Россиянин в этом сезоне провел всего пять матчей за клуб и записал на свой счет один ассист.