Президент «ПСЖ» отреагировал на слухи о возможном подписании Месси

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу слухов о возможной попытке клуба подписать Лионеля Месси в летнее трансферное окно.

«Месси? Знаете, мы уважаем все клубы, потому что хотим, чтобы они, в свою очередь, уважали нас. Для меня Лионель Месси является футболистом «Барселоны». Мы уважаем «Барселону». Сегодня мы не можем об этом говорить», - рассказал Аль-Хелаифи в интервью RMC Sport.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня. Прошлым летом аргентинский футболист хотел сменить клубную прописку, однако тогдашнее руководство во главе с Хосепом Бартомеу не пошло игроку навстречу.