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Президент «ПСЖ» отреагировал на слухи о возможном подписании Месси

10 Декабря 2020, 17:58,

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу слухов о возможной попытке клуба подписать Лионеля Месси в летнее трансферное окно.

«Месси? Знаете, мы уважаем все клубы, потому что хотим, чтобы они, в свою очередь, уважали нас. Для меня Лионель Месси является футболистом «Барселоны». Мы уважаем «Барселону». Сегодня мы не можем об этом говорить», - рассказал Аль-Хелаифи в интервью RMC Sport.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня. Прошлым летом аргентинский футболист хотел сменить клубную прописку, однако тогдашнее руководство во главе с Хосепом Бартомеу не пошло игроку навстречу.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Декабря 2020, 18:19

Прям дипломат , а как переманить попсового так было пофиг на Барсу , а не скрывается ли под этим красиво-вежливым реверансом обычное пошли вы на ... вместе со своим Месси ??? А ??

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