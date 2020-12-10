Зидан принял решение о своём будущем в «Реале»

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10 Декабря 2020, 08:34,
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Французский специалист Зинедин Зидан, занимающий пост наставника мадридского «Реала», определился со своим будущим в «королевском» клубе.
Согласно данным издания Diario Gol, тренер уведомил руководство «сливочных» о том, что собирается сменить место работы по завершении нынешнего сезона. Зидана не устраивает трансферная политика клуба. Ему обещали купить Поля Погба, Садио Мане и Эдурдо Камавингу, однако этого не произошло.
Президент «сливочных» Флорентино Перес в свою очередь не будет препятствовать уходу французского тренера.
Напомним, что под руководством Зизу мадридский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
ну вот...Так вчера играли классно.....Ну хрена тебе эти игроки, Зидан??? у тебя свои замечательные, которые могут играть, надо только над стабильностью поработать....ну уж во всяком случае не Погба тебе нужен.....Да и Мане - бегунок, у нас своих хватает.. "Молодой Модрич" - это да , нужен, он вчера играл прекрасно, но возраст все-таки.....