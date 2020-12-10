Зидан принял решение о своём будущем в «Реале»

Французский специалист Зинедин Зидан, занимающий пост наставника мадридского «Реала», определился со своим будущим в «королевском» клубе.

Согласно данным издания Diario Gol, тренер уведомил руководство «сливочных» о том, что собирается сменить место работы по завершении нынешнего сезона. Зидана не устраивает трансферная политика клуба. Ему обещали купить Поля Погба, Садио Мане и Эдурдо Камавингу, однако этого не произошло.

Президент «сливочных» Флорентино Перес в свою очередь не будет препятствовать уходу французского тренера.

Напомним, что под руководством Зизу мадридский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.