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Зидан принял решение о своём будущем в «Реале»

10 Декабря 2020, 08:34,

Global Look Press

Французский специалист Зинедин Зидан, занимающий пост наставника мадридского «Реала», определился со своим будущим в «королевском» клубе.

Согласно данным издания Diario Gol, тренер уведомил руководство «сливочных» о том, что собирается сменить место работы по завершении нынешнего сезона. Зидана не устраивает трансферная политика клуба. Ему обещали купить Поля Погба, Садио Мане и Эдурдо Камавингу, однако этого не произошло.

Президент «сливочных» Флорентино Перес в свою очередь не будет препятствовать уходу французского тренера.

Напомним, что под руководством Зизу мадридский гранд трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Декабря 2020, 08:46

ну вот...Так вчера играли классно.....Ну хрена тебе эти игроки, Зидан??? у тебя свои замечательные, которые могут играть, надо только над стабильностью поработать....ну уж во всяком случае не Погба тебе нужен.....Да и Мане - бегунок, у нас своих хватает.. "Молодой Модрич" - это да , нужен, он вчера играл прекрасно, но возраст все-таки.....

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