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Игроки «Барселоны» недовольны Куманом

09 Декабря 2020, 21:23,

Global Look Press

Футболисты «Барселоны» недовольны главным тренером команды Рональдом Куманом. Как сообщает испанский Sport, игроки относятся к голландскому специалисту положительно как к личности, однако некоторые элементы игровой философии тренера вызывают у них раздражение.

Ключевая жалоба футболистов – схема 4-2-3-1, которую внедрил Куман вместо исторически связанной с «Барселоной» схемы 4-3-3. Игроки недовольны отсутствием тактической гибкости у тренера, а также считают, что они один игрок при Кумане не показывает своего лучшего футбола.

Напомним, Рональд Куман возглавил «Барселону» в августе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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