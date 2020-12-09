Игроки «Барселоны» недовольны Куманом

Футболисты «Барселоны» недовольны главным тренером команды Рональдом Куманом. Как сообщает испанский Sport, игроки относятся к голландскому специалисту положительно как к личности, однако некоторые элементы игровой философии тренера вызывают у них раздражение.

Ключевая жалоба футболистов – схема 4-2-3-1, которую внедрил Куман вместо исторически связанной с «Барселоной» схемы 4-3-3. Игроки недовольны отсутствием тактической гибкости у тренера, а также считают, что они один игрок при Кумане не показывает своего лучшего футбола.

Напомним, Рональд Куман возглавил «Барселону» в августе.