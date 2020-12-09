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Кандидат в президенты «Барселоны» Фарре: «Если я выиграю на выборах, то контракт с Месси будет продлен 25 января»

09 Декабря 2020, 20:00,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре рассказал, что продлит контракт с нападающим Лионелем Месси, если одержит победу на выборах.

«Месси – лучший игрок в истории футбола, мы должны предложить ему интересный проект. Думаю, что мы сможем мотивировать его. На следующий день, как я стану президентом, контракт с Месси будет продлен.

Я думаю, что Лео останется, я хочу этого, он должен быть частью будущего этого клуба. Осмелюсь сказать, что 25 января Месси продлит контракт, если я выиграю на выборах», - цитирует Фарре sport.es

Контракт аргентинского нападающего с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хорди Фарре
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
09 Декабря 2020, 20:26

вот за этих деятелей которые хотят поднятся на именни Месси ВООБЩЕ нужно игнорировать , а что ты сделаешь для Барсы ?? только то что подпишешь Месси ?? а хочет ли он ...

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Misha_diablo_football
09 Декабря 2020, 20:25

А если он не согласится остаться?!?....

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