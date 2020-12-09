Кандидат в президенты «Барселоны» Фарре: «Если я выиграю на выборах, то контракт с Месси будет продлен 25 января»

Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре рассказал, что продлит контракт с нападающим Лионелем Месси, если одержит победу на выборах.

«Месси – лучший игрок в истории футбола, мы должны предложить ему интересный проект. Думаю, что мы сможем мотивировать его. На следующий день, как я стану президентом, контракт с Месси будет продлен.

Я думаю, что Лео останется, я хочу этого, он должен быть частью будущего этого клуба. Осмелюсь сказать, что 25 января Месси продлит контракт, если я выиграю на выборах», - цитирует Фарре sport.es

Контракт аргентинского нападающего с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона.