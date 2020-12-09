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«Барселона» планирует продлить контракт с Мингесой

09 Декабря 2020, 18:19,

Global Look Press

«Барселона» работает над продлением контракта с защитником Оскаром Мингесой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте Here We Go, действующее соглашение 21-летнего испанца с каталонцами истекает в конце нынешнего сезона. Отмечается, что в контракте прописана опция продления ещё на два года «Барселона» хочет, чтобы воспитанник остался в клубе на долгие годы.

Мингеса сыграл пять матчей за «Барселону» в нынешнем турнире и отметился одной голевой передачей.

Трансферная стоимость Оскара по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в три миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Оскар Мингеса
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