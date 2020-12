«Барселона» планирует продлить контракт с Мингесой

«Барселона» работает над продлением контракта с защитником Оскаром Мингесой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте Here We Go, действующее соглашение 21-летнего испанца с каталонцами истекает в конце нынешнего сезона. Отмечается, что в контракте прописана опция продления ещё на два года «Барселона» хочет, чтобы воспитанник остался в клубе на долгие годы.

Мингеса сыграл пять матчей за «Барселону» в нынешнем турнире и отметился одной голевой передачей.

Трансферная стоимость Оскара по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в три миллиона евро.