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Карраско: «У меня были предложения от других клубов»

09 Декабря 2020, 14:41,

Global Look Press

Вингер «Атлетико» Янник Карраско рассказал, что ему поступали предложения и от других клубов до возвращения в мадридский клуб.

«Мне пришлось много работать, чтобы вернуться на свой прежний уровень, потому что мы все понимаем, что он немного упал.

Это правда, что у меня были предложения и от других клубов, но я вернулся в свой клуб, который является для меня домом. Симеоне – особенный тренер для меня. Он требуется максимума от своих игроков. Я очень рад, что он является нашим тренером.

Моим лучшим качеством являются удары, но мы все понимаем, что главное в футболе – это командная игра», - цитирует Карраско Athletic.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Янник Карраско
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