Карраско: «У меня были предложения от других клубов»

Вингер «Атлетико» Янник Карраско рассказал, что ему поступали предложения и от других клубов до возвращения в мадридский клуб.

«Мне пришлось много работать, чтобы вернуться на свой прежний уровень, потому что мы все понимаем, что он немного упал.

Это правда, что у меня были предложения и от других клубов, но я вернулся в свой клуб, который является для меня домом. Симеоне – особенный тренер для меня. Он требуется максимума от своих игроков. Я очень рад, что он является нашим тренером.

Моим лучшим качеством являются удары, но мы все понимаем, что главное в футболе – это командная игра», - цитирует Карраско Athletic.