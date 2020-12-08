Пьянич: «Месси очень мотивирован, перед началом сезона он плохо себя чувствовал в клубе»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич высказался о нападающем Лионеле Месси.

«Когда я приехал в клуб, то увидел, что у Месси есть проблемы, он плохо себя чувствовал. Но сейчас я вижу, что он очень мотивирован и сосредоточен на своей работе. Мы должны помочь ему стать ещё лучше. Когда в вашей команде есть такой игрок, как Месси, то вы должны пользоваться этим и выигрывать все возможные трофеи», - цитирует Пьянича Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в тринадцати матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Лионеля с «каталонцами» рассчитан до 30 июня 2021 года.