Камавинга решил перейти в «Реал»

18-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга принял решение относительно своего будущего. Согласно информации издания AS, хавбек планирует покинуть свой нынешний клуб и перейти в мадридский «Реал». «Королевский» клуб ранее заявлял о желании подписать перспективного футболиста.

Что касается «Ренна», то руководство клуба готово расстаться с Камавингой, контракт которого рассчитан до середины 2022-го года. Сумма трансфера оценивается в 60-70 миллионов евро.

Эдуардо является воспитанником «Ренна» и выступает за первую команду с 2019-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 11 поединков, отметившись голом и результативной передачей.