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Камавинга решил перейти в «Реал»

08 Декабря 2020, 12:57,

Global Look Press

18-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга принял решение относительно своего будущего. Согласно информации издания AS, хавбек планирует покинуть свой нынешний клуб и перейти в мадридский «Реал». «Королевский» клуб ранее заявлял о желании подписать перспективного футболиста.

Что касается «Ренна», то руководство клуба готово расстаться с Камавингой, контракт которого рассчитан до середины 2022-го года. Сумма трансфера оценивается в 60-70 миллионов евро.

Эдуардо является воспитанником «Ренна» и выступает за первую команду с 2019-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 11 поединков, отметившись голом и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Эдуардо Камавинга
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Комментарии (1)
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1
Zenituwka
08 Декабря 2020, 13:46

Очень хороший игрок для своего возраста. Вполне может стать одним из лучших в мире на своей позиции

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