​Пьянич недоволен количеством игрового времени в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич высказался по поводу своей ситуации в команде.

В чемпионате Испании Пьянич провёл на поле только 170 минут в шести матчах. В Лиге чемпионов босниец играл больше – 381 минута в пяти матчах.

«Честно говоря, я не понимаю причин сложившейся ситуации. Я хочу играть больше и знаю, что способен многое дать команде на поле. Когда тренер обращался ко мне, я всегда был готов. Я хорошо играл.

Я не знаю, что могу сделать. Я тренируюсь и готов играть. Я не доволен и не могу быть доволен. На протяжении своей карьеры я никогда не принимал ситуацию, когда я мало играю. Так и сейчас. Посмотрим. Я хорошо тренируюсь и жду, больше ничего не могу сделать. Это очень деликатная ситуация, которая меня не устраивает», - сказал Пьянич в интервью La Gazzetta dello Sport.