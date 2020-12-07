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​Пьянич недоволен количеством игрового времени в «Барселоне»

07 Декабря 2020, 16:57,

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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич высказался по поводу своей ситуации в команде.

В чемпионате Испании Пьянич провёл на поле только 170 минут в шести матчах. В Лиге чемпионов босниец играл больше – 381 минута в пяти матчах.

«Честно говоря, я не понимаю причин сложившейся ситуации. Я хочу играть больше и знаю, что способен многое дать команде на поле. Когда тренер обращался ко мне, я всегда был готов. Я хорошо играл.

Я не знаю, что могу сделать. Я тренируюсь и готов играть. Я не доволен и не могу быть доволен. На протяжении своей карьеры я никогда не принимал ситуацию, когда я мало играю. Так и сейчас. Посмотрим. Я хорошо тренируюсь и жду, больше ничего не могу сделать. Это очень деликатная ситуация, которая меня не устраивает», - сказал Пьянич в интервью La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Миралем Пьянич
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
07 Декабря 2020, 17:34

по мне так вообще не понятно что он делает в барсе

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