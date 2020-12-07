Куман обозначил трансферные цели «Барселоны» на январь

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман обозначил трансферные цели на январь, сообщает издание Sport.es.

Согласно информации источника, голландский тренер хочет, чтобы руководство подписало центрального защитника и форварда-универсала, способного сыграть на разных позициях в нападении. Приоритетным вариантом для Кумана является его соотечественник Мемфис Депай, правами на которого владеет французский «Лион».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний нападающий провел 13 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (три - с пенальти) и четыре результативные передачи.