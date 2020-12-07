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Куман обозначил трансферные цели «Барселоны» на январь

07 Декабря 2020, 10:23,

Global Look Press

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман обозначил трансферные цели на январь, сообщает издание Sport.es.

Согласно информации источника, голландский тренер хочет, чтобы руководство подписало центрального защитника и форварда-универсала, способного сыграть на разных позициях в нападении. Приоритетным вариантом для Кумана является его соотечественник Мемфис Депай, правами на которого владеет французский «Лион».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний нападающий провел 13 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (три - с пенальти) и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман, Трансферы футбола - зима 2021
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