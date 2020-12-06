Симеоне: «К сожалению, восстановление Суареса заняло больше времени, чем я ожидал»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возвращении в строй нападающего Луиса Суареса, который переболел коронавирусом.

«Он не играл долгие две недели после матча с Эквадором. Должен вам сказать, что это довольно-таки длительный период времени.

К сожалению, его восстановление оказалось более долгим, чем я ожидал. Я уверен, что в предстоящих матчах Суарес нам пригодится, он очень нужен команде», - цитирует Симеоне As.

33-летний уругвайский нападающий в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Суарес присоединился к «матрасникам» в сентябре.