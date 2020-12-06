Симеоне: «К сожалению, восстановление Суареса заняло больше времени, чем я ожидал»

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06 Декабря 2020, 19:26,
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Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возвращении в строй нападающего Луиса Суареса, который переболел коронавирусом.
«Он не играл долгие две недели после матча с Эквадором. Должен вам сказать, что это довольно-таки длительный период времени.
К сожалению, его восстановление оказалось более долгим, чем я ожидал. Я уверен, что в предстоящих матчах Суарес нам пригодится, он очень нужен команде», - цитирует Симеоне As.
33-летний уругвайский нападающий в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
Суарес присоединился к «матрасникам» в сентябре.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Диего Симеоне