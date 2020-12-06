Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Симеоне: «К сожалению, восстановление Суареса заняло больше времени, чем я ожидал»

06 Декабря 2020, 19:26,

Global Look Press

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возвращении в строй нападающего Луиса Суареса, который переболел коронавирусом.

«Он не играл долгие две недели после матча с Эквадором. Должен вам сказать, что это довольно-таки длительный период времени.

К сожалению, его восстановление оказалось более долгим, чем я ожидал. Я уверен, что в предстоящих матчах Суарес нам пригодится, он очень нужен команде», - цитирует Симеоне As.

33-летний уругвайский нападающий в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Суарес присоединился к «матрасникам» в сентябре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола