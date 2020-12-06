Симеоне – о Лемаре: «Ему не хватало, надеюсь, что забитый гол воодушевит его»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре полузащитника Тома Лемара.

«Меня очень радует, что он забил в ворота «Вальядолида». Он много работал, чтобы показать, что он является отличным футболистом. Ему не хватало стабильности. Надеюсь, что этот гол воодушевит его. Календарь плотный, матчей много, чем лучше каждый из футболистов, тем конкурентоспособнее мы становимся», - цитирует Симоне As.

В нынешнем сезоне 25-летний Лемар сыграл тринадцать матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.