Карвахаль не успеет восстановиться к дерби с «Атлетико»

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06 Декабря 2020, 17:27,
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль продолжает восстанавливаться от травмы.
Как сообщает As, испанский футболист не успеет восстановиться к дерби с мадридским «Атлетико», которое состоится в субботу, 12 декабря. Отмечается, что Карвахаль вернётся в основную группу сразу после матча с «матрасниками».
28-летний Карвахаль в нынешнем сезоне сыграл пять матчей за «Реал» во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
После одиннадцати туров «сливочные» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе двадцать очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Даниэль Карвахаль