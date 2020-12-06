Карвахаль не успеет восстановиться к дерби с «Атлетико»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает As, испанский футболист не успеет восстановиться к дерби с мадридским «Атлетико», которое состоится в субботу, 12 декабря. Отмечается, что Карвахаль вернётся в основную группу сразу после матча с «матрасниками».

28-летний Карвахаль в нынешнем сезоне сыграл пять матчей за «Реал» во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После одиннадцати туров «сливочные» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе двадцать очков.