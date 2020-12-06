«Барселона» сообщила о травме Дембеле

«Барселона» опубликовала на своём официальном сайте информацию о состоянии Усмана Дембеле. По результатам медицинских тестов у французского вингера было выявлено удлинение подколенного сухожилия в правом бедре. Сроки восстановления Дембеле «сине-гранатовые» не называют.

В двенадцати матчах за «Барселону» в сезоне 2020/2021 Усман Дембеле забил четыре гола и отдал два результативных паса на своих партнёров.

Усман Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии».

Отметим, что в субботнем матче чемпионата Испании против «Кадиса» (1:2) Дембеле провёл на поле один тайм – второй.