«Барселона» сообщила о травме Дембеле

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06 Декабря 2020, 15:57,
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«Барселона» опубликовала на своём официальном сайте информацию о состоянии Усмана Дембеле. По результатам медицинских тестов у французского вингера было выявлено удлинение подколенного сухожилия в правом бедре. Сроки восстановления Дембеле «сине-гранатовые» не называют.
В двенадцати матчах за «Барселону» в сезоне 2020/2021 Усман Дембеле забил четыре гола и отдал два результативных паса на своих партнёров.
Усман Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии».
Отметим, что в субботнем матче чемпионата Испании против «Кадиса» (1:2) Дембеле провёл на поле один тайм – второй.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Усман Дембеле
Увольте физиотерапевта чтоль, что ни матч, то травма.