​«Барселона» показала худший старт в лиге за 33 года

|
06 Декабря 2020, 09:12,
|
|
В субботу вечером «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков, проиграв в гостях у «Кадиса» со счётом 1:2. Как сообщает Goal.com, каталонцы показали худший старт в чемпионате с далёкого сезона 1987/1988. Сейчас у «сине-гранатовых» четырнадцать очков после десяти туров, а тогда было тринадцать.
На текущую минуту «Барселона» занимает только седьмое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Лидирующий «Атлетико» раздобыл на двенадцать баллов больше.
Во вторник вечером «Барселона» сыграет против «Ювентуса» на своём поле в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона
Зато Барселона никогда не вылетала в Сегунду.....Это замечательный показатель, уверен в этом сезоне, Барса не исправит данный показатель в худшую сторону.....Так что все нормально......