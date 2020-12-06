​«Барселона» показала худший старт в лиге за 33 года

В субботу вечером «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков, проиграв в гостях у «Кадиса» со счётом 1:2. Как сообщает Goal.com, каталонцы показали худший старт в чемпионате с далёкого сезона 1987/1988. Сейчас у «сине-гранатовых» четырнадцать очков после десяти туров, а тогда было тринадцать.

На текущую минуту «Барселона» занимает только седьмое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Лидирующий «Атлетико» раздобыл на двенадцать баллов больше.

Во вторник вечером «Барселона» сыграет против «Ювентуса» на своём поле в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.