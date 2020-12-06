Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Барселона» показала худший старт в лиге за 33 года

06 Декабря 2020, 09:12,

Global Look Press

В субботу вечером «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков, проиграв в гостях у «Кадиса» со счётом 1:2. Как сообщает Goal.com, каталонцы показали худший старт в чемпионате с далёкого сезона 1987/1988. Сейчас у «сине-гранатовых» четырнадцать очков после десяти туров, а тогда было тринадцать.

На текущую минуту «Барселона» занимает только седьмое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Лидирующий «Атлетико» раздобыл на двенадцать баллов больше.

Во вторник вечером «Барселона» сыграет против «Ювентуса» на своём поле в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона
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Комментарии (1)
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NOBODY
06 Декабря 2020, 09:37

Зато Барселона никогда не вылетала в Сегунду.....Это замечательный показатель, уверен в этом сезоне, Барса не исправит данный показатель в худшую сторону.....Так что все нормально......

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