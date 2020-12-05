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«Атлетико» продлил победную серию, уверенно обыграв «Вальядолид»

05 Декабря 2020, 22:28,

Global Look Press

В 12-м туре Ла Лиги «Атлетико» играл против аутсайдеров из «Вальядолида» и продлил свою победную серию. Команда Диего Симеоне долго раскачивалась, а во втором тайме дожала соперника, который в целом выглядел достаточно неплохо. Всё решили голевые передачи Кирана Триппьера, который прострелил вдоль ворот на Тома Лемара, а позже вывел Маркоса Льоренте один на один с голкипером - 2:0.

«Атлетико» набрал 26 очков и снова захватил лидерство.

Протокол игры  
Атлетико М 2:0 Вальядолид
(1:0) Лемар Тома 56'    
(2:0) Льоренте Маркос 72'    
Облак Ян Савич Стефан   24' Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио Триппьер Киран Эррера Эктор   85' Ньигес Сауль   57' (Фелиш Жоау (   57') Витоло Виктор   40'   46' (Льоренте Маркос (   46') Корреа Анхель   57' (Коке Хорхе (   57') Лемар Тома   77' (Торрейра Лукас (   77') Суарес Луис   48'   63' (Кондогбия Жоффрей (   63')
Запасные: Грбич Иво Санабрия Хуан Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Мойя Антонио Санчес Рикард
Масип Хорди Эрвиас Пабло   73' (Янко Саиди (   73') Санчес Хавьер   51'   81' (Эль-Ямик Джавад (   81') Бруно Гонсалес Начо Мартинес   73' (Мичел Мигель (   73') Роке Меса   81' Алькарас Рубен Оскар Плано Перес Кике   62' (Вилья Тони (   62') Жота Серран   62' (Вайссман Шон (   62') Андре Маркос
Запасные: Рубио Вальдо Луис Перез Sergio Benito Хоакин Фернандес Сан Эметерио Феде Роберто Хименес Карнеро Рауль
05 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Вальядолид
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