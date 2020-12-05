«Атлетико» продлил победную серию, уверенно обыграв «Вальядолид»

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05 Декабря 2020, 22:28,
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В 12-м туре Ла Лиги «Атлетико» играл против аутсайдеров из «Вальядолида» и продлил свою победную серию. Команда Диего Симеоне долго раскачивалась, а во втором тайме дожала соперника, который в целом выглядел достаточно неплохо. Всё решили голевые передачи Кирана Триппьера, который прострелил вдоль ворот на Тома Лемара, а позже вывел Маркоса Льоренте один на один с голкипером - 2:0.
«Атлетико» набрал 26 очков и снова захватил лидерство.
Протокол игры
|Атлетико М
|2:0
|Вальядолид
|(1:0) Лемар Тома 56'
|(2:0) Льоренте Маркос 72'
Облак Ян • Савич Стефан • 24'Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио • Триппьер Киран • Эррера Эктор • 85'Ньигес Сауль 57' ( Фелиш Жоау ( 57') • Витоло Виктор 40' 46' ( Льоренте Маркос ( 46') • Корреа Анхель 57' ( Коке Хорхе ( 57') • Лемар Тома 77' ( Торрейра Лукас ( 77') • Суарес Луис 48' 63' ( Кондогбия Жоффрей ( 63')
Запасные: Грбич Иво • Санабрия Хуан • Шапоньич Иван • Сан Роман Мигель • Мойя Антонио • Санчес Рикард
Масип Хорди • Эрвиас Пабло 73' ( Янко Саиди ( 73') • Санчес Хавьер 51' 81' ( Эль-Ямик Джавад ( 81') • Бруно Гонсалес • Начо Мартинес 73' ( Мичел Мигель ( 73') • Роке Меса • 81'Алькарас Рубен • Оскар Плано • Перес Кике 62' ( Вилья Тони ( 62') • Жота Серран 62' ( Вайссман Шон ( 62') • Андре Маркос
Запасные: Рубио Вальдо • Луис Перез • Sergio Benito • Хоакин Фернандес • Сан Эметерио Феде • Роберто Хименес • Карнеро Рауль
05 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Вальядолид