«Атлетико» продлил победную серию, уверенно обыграв «Вальядолид»

В 12-м туре Ла Лиги «Атлетико» играл против аутсайдеров из «Вальядолида» и продлил свою победную серию. Команда Диего Симеоне долго раскачивалась, а во втором тайме дожала соперника, который в целом выглядел достаточно неплохо. Всё решили голевые передачи Кирана Триппьера, который прострелил вдоль ворот на Тома Лемара, а позже вывел Маркоса Льоренте один на один с голкипером - 2:0.

«Атлетико» набрал 26 очков и снова захватил лидерство.