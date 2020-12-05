​Левандовски: «Возможно, игроков уровня Месси не будет ещё 100 лет»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси – великий футболист, один из величайших в истории футбола. Я знаю, что он сталкивается с огромными ожиданиями. То, чего он уже достиг как футболист, возможно, никто никогда не достигнет.

Может быть, игроков уровня Месси не будет ещё 100 лет. Он действительно входит в число величайших игроков в истории футбола», - сказал Левандовски в интервью Ole.

Напомним, что Лионель Месси находится на последнем сезоне своего контракта с «Барселоной». Летом он хотел сменить клубную прописку, но тогдашние руководители «сине-гранатовых» во главе с Хосепом Бартомеу не пошли навстречу.