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​Левандовски: «Возможно, игроков уровня Месси не будет ещё 100 лет»

05 Декабря 2020, 21:39,

Global Look Press

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси – великий футболист, один из величайших в истории футбола. Я знаю, что он сталкивается с огромными ожиданиями. То, чего он уже достиг как футболист, возможно, никто никогда не достигнет.

Может быть, игроков уровня Месси не будет ещё 100 лет. Он действительно входит в число величайших игроков в истории футбола», - сказал Левандовски в интервью Ole.

Напомним, что Лионель Месси находится на последнем сезоне своего контракта с «Барселоной». Летом он хотел сменить клубную прописку, но тогдашние руководители «сине-гранатовых» во главе с Хосепом Бартомеу не пошли навстречу.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Бавария, Лионель Месси, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
05 Декабря 2020, 21:47

И этот решил подстраховаться и лизнуть. Мало ли...

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