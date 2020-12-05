Воспитанник «Локомотива» дебютировал за «Леванте» в Ла Лиге

Российский вингер Эдгар Севикян дебютировал за «Леванте» в испанской Ла Лиге. 19-летний футболист вышел на замену на восемьдесят третьей минуте субботнего матча чемпионата Испании против «Хетафе».

Севикян является воспитанником академии московского «Локомотива». Летом 2017 года он перебрался в ряды молодёжки испанского «Леванте».

Эдгар Севикян выступал за юношеские сборные России различных возрастов. В 2019 году он дебютировал в командах возрастных категорий до 19 и до 20 лет.

Добавим, что «Леванте» обыграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании с крупным счётом 3:0.