Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Воспитанник «Локомотива» дебютировал за «Леванте» в Ла Лиге

05 Декабря 2020, 20:30,

Евро-Футбол.Ру

Российский вингер Эдгар Севикян дебютировал за «Леванте» в испанской Ла Лиге. 19-летний футболист вышел на замену на восемьдесят третьей минуте субботнего матча чемпионата Испании против «Хетафе».

Севикян является воспитанником академии московского «Локомотива». Летом 2017 года он перебрался в ряды молодёжки испанского «Леванте».

Эдгар Севикян выступал за юношеские сборные России различных возрастов. В 2019 году он дебютировал в командах возрастных категорий до 19 и до 20 лет.

Добавим, что «Леванте» обыграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании с крупным счётом 3:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Леванте, Эдгар Севикян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола