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Зидан обсудил с Собослаи трансфер в «Реал»

05 Декабря 2020, 12:46,

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Венгерский хавбек Доминик Собослаи, выступающий за австрийский «Зальцбург», может перейти в мадридский «Реал». Как сообщает издание Bild, наставник «королевского» клуба Зинедин Зидан лично связался с 20-летним игроком и обсудил возможность трансфера в январе.

Источник отмечает, что в лице Собослаи французский специалист видит замену Иско, в услугах которого тренер больше не заинтересован.

Кроме мадридского гранда, заинтересованность к венгру проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпионата Австрии Собослаи провел девять матчей, забил четыре мяча (три - с пенальти) и сделал пять ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зинедин Зидан, Трансферы футбола - зима 2021, Доминик Собослаи
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Комментарии (2)
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1
andi
05 Декабря 2020, 13:50

Молодежь подписывает это хорошо,но надеюсь не для того что бы опять отдать в аренду.

0
NOBODY
05 Декабря 2020, 14:04

вот это правильно........Хотя тот же Кубо, расписали как "второго Месси", а когда я видел его немного в матчах, играл бы у себя в Японии и играл......Ничего особенного........

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