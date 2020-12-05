Зидан обсудил с Собослаи трансфер в «Реал»

Венгерский хавбек Доминик Собослаи, выступающий за австрийский «Зальцбург», может перейти в мадридский «Реал». Как сообщает издание Bild, наставник «королевского» клуба Зинедин Зидан лично связался с 20-летним игроком и обсудил возможность трансфера в январе.

Источник отмечает, что в лице Собослаи французский специалист видит замену Иско, в услугах которого тренер больше не заинтересован.

Кроме мадридского гранда, заинтересованность к венгру проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпионата Австрии Собослаи провел девять матчей, забил четыре мяча (три - с пенальти) и сделал пять ассистов.