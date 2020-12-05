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Дест объяснил свой выбор между «Барселоной» и «Баварией»

05 Декабря 2020, 12:34,

Global Look Press

Защитник Серджино Дест объяснил, почему решил перейти в каталонскую «Барселону», а не в мюнхенскую «Баварию».

«Мне было очень нелегко сделать выбор между этими клубами. Но «Барселона» давно являлась командой моей мечты. Поэтому я принял предложение каталонцев. К тому же Рональд Куман лично звал меня туда, и я решил, что сейчас это самый хороший вариант. Рад, что воспользовался своим шансом», - передает слова 20-летнего американского футболиста портал Goal.

Дест перебрался в «Барселону» из «Аякса» в начале октября. За трансфер американца каталонский гранд заплатил 21 миллион евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серджино Дест
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