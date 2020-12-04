Фелиш - лучший футболист Ла Лиги в ноябре

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш получил звание лучшего игрока прошлого месяца в чемпионате Испании. 21-летний португалец забил четыре гола в четырех матчах ноября в сражениях Ла Лиги. Фелиш опередил в споре Хауме Доменека из «Валенсии», Микеля Оярсабаля из «Реал Сосьедада», севильца Юссефа Эн-Несери и других.

Напомним, что полтора года назад «Атлетико» выложил за талантливого игрока почти 130 млн евро. Прошлый сезон у Фелиша получился не очень хорошим, но сейчас он выглядит гораздо лучше и в 14 официальных матчах забил 8 голов. «Атлетико» идет на втором месте в чемпионате Испании, потеряв только четыре очка.