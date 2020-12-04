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Куман: «В мире есть лишь один человек, который может решить будущее Месси»

04 Декабря 2020, 19:45,

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации с нападающим клуба Лионелем Месси.

«Конечно, я знаю, что происходит. Но в мире есть лишь один человек, который может решить будущее Месси – это сам Лео.

Я не обращаю внимание на то, что говорят вокруг, но если о Месси высказываются те, кто являются сотрудниками клуба, то это мешает нам обрести спокойствие.

Важно понимать, что мы не можем контролировать слухи извне, но то, что говорят в клубе – это уже другой вопрос», - цитирует Кумана Marca.

Контракт аргентинского форварда с каталонским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
04 Декабря 2020, 20:20

Сам себе хозяин.... Класс!!!!..

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