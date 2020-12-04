Куман: «В мире есть лишь один человек, который может решить будущее Месси»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации с нападающим клуба Лионелем Месси.

«Конечно, я знаю, что происходит. Но в мире есть лишь один человек, который может решить будущее Месси – это сам Лео.

Я не обращаю внимание на то, что говорят вокруг, но если о Месси высказываются те, кто являются сотрудниками клуба, то это мешает нам обрести спокойствие.

Важно понимать, что мы не можем контролировать слухи извне, но то, что говорят в клубе – это уже другой вопрос», - цитирует Кумана Marca.

Контракт аргентинского форварда с каталонским клубом истекает в конце нынешнего сезона.