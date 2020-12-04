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Рамос восстановился от травмы

04 Декабря 2020, 18:56,

Global Look Press

Защитник «Реала» Серхио Рамос восстановился от травмы, которую он получил в расположении сборной Испании.

Как сообщает El Chiringuito TV, сегодняшнюю тренировку капитан «сливочных» провёл в общей группе.

Завтра, пятого декабря, «Реал» на выезде сыграет против «Севильи» в рамках двенадцатого тура чемпионата Испании, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 18:15 по московскому времени.

34-летний испанец в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Реал» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Рамоса с мадридским клубом действует до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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