Защитник «Реала» Серхио Рамос восстановился от травмы, которую он получил в расположении сборной Испании.

Как сообщает El Chiringuito TV, сегодняшнюю тренировку капитан «сливочных» провёл в общей группе.

Завтра, пятого декабря, «Реал» на выезде сыграет против «Севильи» в рамках двенадцатого тура чемпионата Испании, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 18:15 по московскому времени.

34-летний испанец в нынешнем сезоне сыграл десять матчей за «Реал» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Рамоса с мадридским клубом действует до конца нынешнего сезона.