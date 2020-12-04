Ривалдо – о словах Неймара про воссоединение с Месси: «Он что-то знает»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Ривалдо высказался о словах Неймара, который выразил уверенность в том, что в следующем сезоне он сможет воссоединиться с Месси.

«Когда Неймар говорит, что хочет играть вместе с Месси, то он владеет информацией о возможном подписании аргентинца французским клубом. Не думаю, что Неймар бы сказал это просто для того, чтобы что-то сказать. Очевидно, что Неймар кое-что знает», - цитирует Ривалдо Betfair.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона, аргентинец хотел покинуть клуб ещё в летнее трансферное окно.

Отметим, что в СМИ неоднократно появлялась информация и об интересе «Барселоны» к Неймару.