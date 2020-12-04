Куман – о Неймар: «Мы хотим, чтобы за клуб выступали лучшие игроки»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о возможном возращении нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар? Мы хотим, чтобы за клуб выступали лучшие игроки. Конечно, я бы хотел, чтобы за нас выступал такой футболист.

Финансовое положение клуба? Это не моя работа. Могу лишь сказать, что руководство достигло соглашения с игроками и персоналом по вопросу зарплаты. Больше всего меня сейчас беспокоит отсутствие людей на стадионах. Футбол должен быть с людьми.

Выборы в президенты «Барселоны»? Мне всё равно, кто победит на предстоящих выборах», - цитирует голландского специалиста El Chiringuito TV.