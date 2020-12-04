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Куман – о Неймар: «Мы хотим, чтобы за клуб выступали лучшие игроки»

04 Декабря 2020, 15:38,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о возможном возращении нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар? Мы хотим, чтобы за клуб выступали лучшие игроки. Конечно, я бы хотел, чтобы за нас выступал такой футболист.

Финансовое положение клуба? Это не моя работа. Могу лишь сказать, что руководство достигло соглашения с игроками и персоналом по вопросу зарплаты. Больше всего меня сейчас беспокоит отсутствие людей на стадионах. Футбол должен быть с людьми.

Выборы в президенты «Барселоны»? Мне всё равно, кто победит на предстоящих выборах», - цитирует голландского специалиста El Chiringuito TV.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Неймар, Рональд Куман
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